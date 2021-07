Auf Einladung der Staatsministerin und Bundeswahlkreisabgeordneten, Dorothee Bär, kommt der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Ralph Brinkhaus am Samstag, 24. Juli, nach Hammelburg. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Weingut Müller in der Fuldaer Straße. Von dort aus geht es zur Weinbergshütte "Vinica". Anmeldung: bad-kissingen@csu-bayern.de oder per Tel.: 0971/785 704 70. sek