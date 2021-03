Unter dem Motto "Ich kauf' in Bad Kissingen" startete das Stadtmarketing Pro Bad Kissingen im Dezember ein großes Weihnachts-Gewinnspiel. Als Mitte Dezember der plötzliche Lockdown kam, versprach Klaus Bollwein, Geschäftsführer von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen und Wirtschaftsförderer für die Innenstadt, dass das Weihnachtsgewinnspiel nach dem Lockdown noch mindestens 14 Tage fortgeführt wird. "Wer hätte damit gerechnet, dass wir dieses Versprechen erst im März 2021 einlösen können", so Bollwein in einer Pressemeldung von Pro Bad Kissingen. Das Weihnachtsgewinnspiel der Stadt Bad Kissingen ist nun zum Ostergewinnspiel geworden, denn es wird bis Ostern verlängert. Die Teilnahmebedingung sind unverändert. Wer in Bad Kissingen einkauft, erhält im Geschäft eine Gewinnspiel-Karte und gleich den ersten Stempel darauf. Jetzt fehlen nur noch zwei Stempel, denn insgesamt müssen drei Stempel auf der Karte sein, damit diese an der Verlosung teilnehmen kann. Die gestempelten Karten können direkt bei den Händlern vor Ort in die Los-Box eingeworfen oder an Stadtmarketing Pro Bad Kissingen, Ludwigstraße 16, geschickt werden. Die Gewinner werden an den Osterfeiertagen vom Bad Kissinger Christkindl und Osterhasi gezogen und auf dem Postweg benachrichtigt. Die Preise wurden von den teilnehmenden Geschäften zur Verfügung gestellt und die Gewinner können ihre Preise nach Ostern direkt in den Geschäften abholen bzw. sie dort einlösen.

Außerdem: Karte plus Selfi

Auch die wöchentlich Zusatzchance von der Stadt Bad Kissingen ist ebenfalls bis Ostern verlängert worden, denn Oberbürgermeister Dirk Vogel möchte diese Aktion auch weiterhin aus dem Rathaus unterstützen. Jeder, der ein Selfie von sich und der mit drei Stempeln gefüllten Karte macht und dieses per Privatnachricht (Messenger) an die Facebook-Seite "Rathaus Bad Kissingen" schickt, hat die Chance auf einen Wochengewinn von 150 Euro als Bad Kissinger Geschenk-Gutscheine.

Die Stadt lost wöchentlich einen Gewinner aus - derjenige, dessen Foto auf der Facebook-Seite "Rathaus Bad Kissingen" und "Stadtmarketing Pro Bad Kissingen e.V." die meisten Likes erhält - und benachrichtigt diesen. Ziel dieses Gewinnspiels ist es, möglichst viele Menschen in die Stadt zu bringen, die vor Ort einkaufen und damit den Einzelhandel in Bad Kissingen unterstützen. Dies trifft jetzt nach fast drei Monaten Lockdown umso mehr zu, denn der Handel benötigt jeden Euro Umsatz, heißt es in der Pressemeldung weiter. Inzwischen sind Preise im Gesamtwert von über 9000 Euro zusammengekommen, die auf dem Stadtportal www.badkissingen-erleben.de zu sehen sind. Bollwein dankte in der Meldung auch den Sponsoren, die diese Aktion zusätzlich unterstützen. red