Werke von Louis Spohr, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven spielt das Bayerische Amateurorchester in seinem Konzert am Sonntag, 3. Oktober, um 15.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Kissingen. Einmal jährlich treffen sich in diesem Orchester ambitionierte Amateurmusiker zu einer mehrtägigen Arbeitsphase, um bedeutende Werke der Orchesterliteratur einzustudieren. Dieses Jahr werden die Tragische Ouvertüre, die Sinfonie Nr. 5 sowie die Ouvertüre "Die Weihe des Hauses" erarbeitet. Die 5. Sinfonie von Louis Spohr ist ab dem 20. Jahrhundert so gut wie ganz aus dem Repertoire verschwunden. Das Amateurorchester möchte mit dieser Aufführung dem Publikum dieses unbekannte romantische Werk wieder nahebringen. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Harald Först/Archiv