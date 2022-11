Ein fast voll besetztes Kirchenschiff, Standing Ovations und Spenden, die alle Erwartungen übertrafen, so könnte man kurz gesagt das Benefizkonzert von Nils Bauer in Maßbach zusammenfassen.

Der junge Künstler bot Evergreens quer durch die Musikwelt. Ob er an der Orgel das Lied Sound of Silence performte oder das Toben des Meeres mit der Filmmusik zu Fluch der Karibik, die über 150 Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert. Mit Hilfe von moderner Technik war es von jedem Platz aus möglich, seine Leidenschaft und Virtuosität an der Orgel zu beobachten.

Zusätzliche musikalische Überraschungen in Form von Gesangseinlagen durch ihn selbst und seine Mutter Claudia Bauer sorgten für emotionale Höhepunkte. Ein weiteres Highlight war die Aufführung seiner ersten Eigenkomposition für Orgel, deren eingängige und doch verspielte Walzerstruktur das Publikum begeisterte. Charmant moderiert von Vater Guido Bauer, der insbesondere die Pausen aufgrund des Instrumentenwechsels mit Infos und Anekdoten aus der Musik und dem Künstlerleben füllte, erlebte das Publikum eine kurzweilige Darbietung.

Die Zugaberufe erfüllte der sichtlich glückliche 19-Jährige gerne. Nach dem Konzert genoss er mit den Gästen den gelungenen Abend bei einem kleinen Stehempfang. Auch glücklich machte ihn der überragende Spendenerfolg. Über 1300 Euro wurden für die evangelische Kirche Maßbach und die Station Regenbogen gespendet. Damit übertrafen die Spendeneinnahmen sogar noch sein 1. Benefizkonzert vor drei Jahren an gleicher Stelle. red