"Viva Voce" verschieben Auftritt

In ihrem neuen Showprogramm "Glücksbringer" machen sich die Sänger von "Viva Voce" auf die Suche nach dem Glück. Eine Odyssee ins Ungewisse oder doch nur der Blick vor die eigene Haustür?

Die fünf A-cappella-Sänger werden jedenfalls ab Herbst 2020 in ihrer neuen Show das Publikum deutschlandweit mit hervorragender Musik, viel Humor und einer brillanten Bühnenshow glücklich machen, heißt es in einer Mitteilung. "Viva Voce" sind seit über 20 Jahren ein Garant für strahlende Stimmen, begeistertes Publikum und hochemotionale Bühnenshows. "Glücksbringer" ist nach 20 Jahren "Es lebe die Stimme!" das brandneue Showprogramm des gefeierten A-cappella-Quintetts.

Geplant war ein Konzert am 20. November im Kongresshaus Rosengarten in Coburg. Es musste - wie so viele andere Veranstaltungen auch - wegen der Corona-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben werden, dann auch wieder am 20. November um 20 Uhr im Kongresshaus. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig und müssen nicht umgetauscht werden. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, darf seine Tickets an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie erworben wurden. red