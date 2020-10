Das Gesundheitsamt Haßberge meldet vier weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis auf 263 (Stand: am Freitag, 12.30 Uhr), wie das Landratsamt mitteilte.

223 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. 34 Personen sind aktuell mit dem neuartigen Virus infiziert. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 216 Personen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 19,0 und somit deutlich unter dem Warnwert von 35 beziehungsweise dem Maßnahmenwert von 50.

Wer sich im bayerischen Testzentrum am Kreisabfallzentrum in Wonfurt testen lassen möchte, muss sich vorher online anmelden über das Kontaktformular auf der Homepage des Landkreises unter: www.hassberge.de. Wer keine digitale Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hat, kann telefonisch einen Termin vereinbaren unter Ruf 09521/27720 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr). Mitzubringen sind laut Landratsamt die Versichertenkarte der Krankenkasse, der Personalausweis und ein Mund-Nasen-Schutz sowie die übermittelte Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital).

Was ist zu tun im Fall der Fälle? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/oder an Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen mit ihm besprechen red