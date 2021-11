Zur Gemeinschaftsschau lädt der Kleintierzuchtverein Grub am Forst ein. Die Schau wird in der Schulturnhalle durchgeführt. Die Züchter präsentieren mit 164 Tieren die Vielfalt der Rassekaninchen sowie des Rassegeflügels von Hühnern und Zwerghühnern bis hin zu den Tauben. Am Samstagvormittag, 6. November, lassen zunächst vier versierte Preisrichter ihre strengen Blicke über die Tiere schweifen. Am Sonntag können Besucher durch die Gänge streifen. Auch für Speisen und Getränke wird bestens gesorgt. Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 7. November, um 10 Uhr statt. Die Besuchszeiten sind am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Züchterabend findet am Samstag, 6. November, ab 18.30 Uhr in der Gaststätte "Zur Sonne" in Roth am Forst statt. red