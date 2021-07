Nachdem voriges Jahr, wegen der Corona-Pandemie die 145. Hauptversammlung des Rhönklubs mit Neuwahlen nicht hat stattfinden können, wurde nun der neue Termin bekanntgegeben. Am 30. Oktober werden die Delegierten in Poppenhausen an der Wasserkuppe zusammenkommen, um einen neuen Hauptvorstand zu wählen. Der amtierende Rhönklub-Präsident Jürgen Reinhardt gab schon bekannt, erneut kandidieren zu wollen. Im vorigen Jahr musste die Heidelsteinfeier ebenfalls abgesagt werden. In diesem Jahr nun soll die Heidelsteinfeier am dritten Sonntag im September stattfinden. bem