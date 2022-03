Mit Wilfried Kintzel feierte ein verdientes Ehrenmitglied des Fußballclubs Neuenmarkt seinen 75. Geburtstag.

Der Jubilar ist in Kulmbach geboren und in einer kinderreichen Familie aufgewachsen. Der Fußball war seine besondere Leidenschaft und als "geborener Nullachter" zog Wilfried Kintzel in den 70er-Jahren mit seiner Familie in den Ortsteil See der Gemeinde Neuenmarkt und wurde hier über den Fußball sehr schnell heimisch. Er schaffte von Beginn an den Sprung in die 1. Mannschaft und war hier über viele Jahre ein Stammspieler und schnürte auch für die Altliga seine Fußballschuhe.

FC-Vorsitzender Dieter Mühlbauer würdige die Verdienste von Wilfried Kintzel, der auch dem Vereinsausschuss des Fußballclubs über viele Jahre angehörte. Rei.