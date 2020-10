Die HUK-Coburg ordnet in Teilen ihre Vorstandsressorts neu. Das Unternehmen trägt damit den zunehmenden Anforderungen des Kapital- und Finanzmarktes Rechnung und hat zugleich die Nachfolge von Sarah Rössler geregelt. Als ein wesentlicher zukunftsweisender Schritt werden einer Pressemitteilung zufolge die Bereiche Kapitalanlagen und Finanzen in einem neu dafür geschaffenen Ressort gebündelt. Dieses wird von Thomas Sehn (43) geleitet, den der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in den Vorstand der HUK-Coburg berufen hat. Damit übernimmt er Aufgaben, die bisher zum Teil Sarah Rössler (50) verantwortet. Wie angekündigt, scheidet sie zum 30. Juni 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der HUK-Coburg aus. Sehn startet zunächst zum 1. Januar mit den Bereichen Kapitalanlagen und Immobilien. Die Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Steuern gehen im Zuge des Ausscheidens von Sarah Rössler anschließend in sein Ressort über. Ab 1. Februar 2021 tritt Helen Valerie Reck (40), promovierte Betriebswirtin und Diplom-Psychologin, als Generalbevollmächtigte in die HUK-Coburg ein. Perspektivisch soll sie die Ressortzuständigkeit für die heute von Sarah Rössler verantwortete Personalbetreuung und -entwicklung sowie die Abteilungen Recht und Compliance sowie die Konzern-Services übernehmen. Zusammenfassend erklärt Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der HUK-Coburg: "Mit der zukünftigen neuen Struktur und den geänderten Vorstandsverantwortlichkeiten sind wir für die weitere erfolgreiche Ausrichtung bestens aufgestellt, um unsere Position als einer der führenden Versicherer Deutschlands auszubauen." red