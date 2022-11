Vor fünf Monaten formierte sich im Generationentreff Taubenschlag in Hammelburg das Veeh-Harfen Ensemble "Saiten-Klang". Seitdem wird jeden Freitag geprobt. Bereits im Oktober begleiteten die Veeh-Harfen-Spieler im Wechsel mit der Orgel einen Wortgottesdienst in Untererthal. Weitere Anfragen kamen aus Hammelburg, Höllrich oder Sulzthal. Anlässlich des Adventsmarktes gaben sie in der Wehrkirche in Diebach nun das erste Konzert Die Aufregung war groß. Doch nach den ersten Tönen breitete sich eine beruhigende Atmosphäre in der Kirche aus. Außer den bekannten Liedern wie "Leise rieselt der Schnee" oder dem vierstimmigen Kanon "Mache Dich auf und werde Licht" erklangen gefühlvolle alpenländische Weihnachtslieder. Nach 40 Minuten endete das Konzert mit einem gemeinsam gesungenen und gespielten Lied. Am 1. Advent gestaltet das Ensemble den Gottesdienst in der evangelischen Kirche Hammelburg mit. Im Anschluss ertönen im Generationentreff Taubenschlag adventliche Klänge. red