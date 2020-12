Der VdK Lichtenfels hat aufgrund der Corana-Pandemie wie viele andere Vereine in diesem Jahr die meisten der monatlichen Treffs, Ausflüge und Reisen sowie lieb gewonnene Veranstaltungen wie die Muttertagsfeier und nun auch die Adventsfeier absagen müssen. Auch die Vorstandsmitglieder des VdK-Ortsverbandes Lichtenfels haben, lautAussagen, die Treffen und Erlebnisse mit Mitgliedern und weiteren Teilnehmern sehr vermisst. "Es war für uns alle ein kontaktarmes Jahr", so Vorsitzende Monika Faber in einem Rundbrief."Wie wir alle wissen, werden die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie auch im neuen Jahr noch fortdauern. Deshalb kann für 2021 noch kein Jahresprogramm aufgestellt werden", so die Vorsitzende. Geplant ist nun, wenn die Einschränkungen gelockert werden, erst die im Jahr 2020 ausgefallenen Veranstaltungen so weit als möglich durchzuführen und über die Tagespresse darüber zu informieren. Jedenfalls freut sich der Vorstand des Lichtenfelser VdK auf ein Wiedersehen 2021. mfa