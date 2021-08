Unbeeindruckt vom regnerischen Wetter starteten 15 Mitglieder der Bad Kissinger Alpenvereinssektion unter Leitung von Karlheinz Lottig die erste Wandertour nach langer Zeit, bedingt durch die Corona-Pandemie.

In Thalau begann die Wanderung im Gebiet zwischen Oberer Fulda und dem Truppenübungsplatz Wildflecken, eine für die Teilnehmer durchweg unbekannte Region. Trotz des Regens waren die Wege gut begehbar. Die Route führte durch die Ortschaften Schmalnau, Gichenbach, Dalherda, das höchst gelegene hessische Dorf und Oberstellberg. Froh war die Gruppe, dass die Betreiber der Haderwaldhütte in Gichenbach, der Wandergruppe Einkehr gewährten, so dass die Rucksackverpflegung im Trockenen verzehrt werden konnte.

Nach der Einkehr hatte auch Petrus ein Einsehen und der Regen ließ nach. So konnten doch noch einige Ausblicke auf die Dalherdaer Kuppe, Wasserkuppe und Milseburg, sowie in der Ferne auf Fulda und seine Umgebung genossen werden.

Zufrieden blickten die Wanderer, unter ihnen der frühere 1. Vorstand Bernd Eisenmann, bei der abschließenden Einkehr auf die 18 Kilometer lange Wanderstrecke mit 500 Höhenmeter zurück. red