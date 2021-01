Dringend Zeugen sucht die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck nach einem Unfall am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der A 7 unmittelbar nach der Anschlussstelle Oberthulba in Richtung Fulda. Als der Fahrer eines Sattelzugs zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechselte, musste ein von hinten kommender Autofahrer so stark abbremsen, dass er auf der nassen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wie die Polizei schildert. Der Pkw schleuderte über alle drei Fahrspuren und prallte am Ende in einen weiteren Sattelzug. Der unbekannte Fahrer, der zum Überholen die Spur wechselte, fuhr ohne anzuhalten weiter. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des Pkw musste die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Zeugen melden sich unter Tel. 09722/94 440. pol