Der VdK-Ortsverein hat mit Erwin Bock ein neues Ehrenmitglied. Dem Gauaschacher, der seit fast 20 Jahren im Sozialverband Beisitzer im Ortsvorstand ist, übergab Ortsvorsitzender Georg Väth die Ehrenurkunde und einen Präsentkorb. Bock erwarb sich das Vertrauen durch seinen Einsatz für die heimischen Mitglieder. Auch als unermüdlicher Sammler bei der Aktion, "Helft Wunden heilen" (HWH) hat er sich in seinem Heimatort einen Namen gemacht. Der Vorstandsbeschluss zur Ehrenmitgliedsernennung kam - sozusagen - zur rechten Zeit. Denn durch die Pandemie verlor der Ortsverein (OV) Hammelburg bedauerlicherweise drei Ehrenmitglieder. Nur noch Elke Herzer verblieb in diesem Status. "Mit Erwin Bock haben wir jetzt wieder zwei Ehrenmitglieder", freute sich Väth beim Kaffee- und Grillnachmittag für das der FC Hammelburg sein Sportheim zur Verfügung stellt. Auf diese traditionelle und gut besuchte Veranstaltung musste der Verein drei Jahre verzichten, was ebenso dem Corona-Virus geschuldet ist. Und es gab noch weitere Ehrungen: So erhielten Paula Karch und Arno Danz (beide Hammelburg) das goldene Treue-Abzeichen mit Urkunde und einen Präsentkorb. Otmar Schmitt (Hammelburg) und Bruno Zwiefel (Fuchsstadt) dürfen sich für 25 Jahre Treue zum VdK ebenfalls mir diesem Ehrenzeichen schmücken.

Da Corona noch immer präsent ist, habe der VdK noch kein Jahresprogramm erarbeitet, ließ Väth wissen. In Planung seien jedoch zwei Veranstaltungen, eine Fahrt nach Limburg oder Worms Ende September oder Anfang Oktober. Dazu erwartet der Vorsitzende noch verschiedene Angebote bezüglich Bus und Gaststätte. Der zweite Termine ist die Adventsfeier des Vereins, für die ein Termin und Räumlichkeiten gefunden werden müssen. Der Ortsvorsitzende versprach rechtzeitige Information über die VdK-Internetseite und im Vereinskasten in der Oberen Stadtmauer.