In einer würdigen Veranstaltung wurde die bisherige Seniorengruppenleiterin des Awo-Ortsvereins, Heidi Langer, verabschiedet. Auf eigenen Wunsch wollte Heidi Langer ihre Aufgaben in jüngere Hände legen und hatte schon bald angefangen, eine Nachfolgerin zu suchen. Bei dieser Suche war sie sehr erfolgreich, da sie Elisabeth Grafwallner als Nachfolgerin gewinnen konnte.

Die Ortsvereinsvorsitzende Annemarie Heidenreich zeichnete das ehrenamtliche Engagement von Heidi Langer nach. 1981 wurde sie Mitglied. In den weiteren Jahren war Heidi Langer von 1985 bis 2004 als Kassierin tätig, insgesamt 20 Jahre. Als Beisitzerin ab 2005 und als stellvertretende Vorsitzende ab 2010 bis heute war Heidi Langer in den ganzen Jahren in der Vorstandschaft tätig.

Ab dem Jahre 1988 war Heidi Langer die rechte Hand von Emmi Riegel und half mit bei der Organisation des Senioren-Clubs. Diesen übernahm Heidi Langer im Jahre 2006 als Leiterin. Bereits seit 1988 war sie für die gesamten Ausflugsfahrten verantwortlich. Das waren jährlich mindestens fümf Nachmittagsfahrten für den Senioren-Club sowie viele weitere Tages- und Mehrtagesausflüge. Die viele Arbeit für die Organisation des gemütlichen Beisammenseins, Treffen mit anderen Senioren-Clubs und auch der Weinfeste, Jubiläen und Weihnachtsfeiern wurde von Heidi Langer übernommen. Ebenso erwähnte Heidenreich ihren Einsatz bei der Mitgliederbetreuung wie Geburtstage oder Krankenbesuche. Heidi Langer war außerdem im Jahr 1997 die treibende Kraft bei der Einführung der bis heute sehr erfolgreichen Senioren-Gymnastik.

All diese Tatsachen haben die Vorstandschaft veranlasst, Heidi Langer zur Ehrenvorsitzenden des Senioren-Clubs zu ernennen. Auch Stadt- und Kreisrat Lothar Seyfferth bedankte sich im Anschluss bei Heidi Langer für die geleistete Arbeit. Er überbrachte dazu auch den Dank der Stadt Kulmbach. red