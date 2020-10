Ein riskantes Überholmanöver hatte am Dienstag einen Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen zur Folge: Als ein Lkw auf der A 70 an der Anschlussstelle Knetzgau in Richtung Bayreuth auf die Autobahn auffuhr, setzte ein hinter ihm fahrender 22-Jähriger sogleich zum Überholen an und wechselte auf die linke Spur, wie die Polizei-Inspektion Schweinfurt-Werneck, die für diesen Autobahnabschnitt zuständig ist, mitteilt.

Die 35-jährige Fahrerin eines von hinten kommenden Pkws konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte daraufhin mit dem 22-Jährigen. Beide wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Der Autobahnabschnitt der A 70 musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Knetzgau übernahm die Reinigungsarbeiten, die Freiwillige Feuerwehr Knetzgau war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei beziffert den entstandenen Gesamtschaden mit rund 27 000 Euro. th