Bei den Erwachsenenbildungswerken, so auch der Volkshochschule Ebern und den weiteren VHS-Stellen im nördlichen Landkreis, gehen jetzt wieder die Semester los. Geboten wird allerhand.

Etwa ein Filmabend mit "Birnenkuchen mit Lavendel". Zum Inhalt: Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sich Louise allein um ihre Kinder Emma und Felix und bewirtschaftet den familiären Birnen- und Lavendelhof in der Provence. Sie kümmert sich um die Ernte und bäckt exzellenten Birnenkuchen, hat aber Probleme, ihren Kredit bei der Bank zu bedienen. Die wirtschaftliche Zukunft ist düster, als Louise eine Begegnung hat: Aus Versehen fährt sie vor ihrem Haus einen Fremden an, Pierre. Der am Asperger-Syndrom leidende Computerfreak ist ordentlich, extrem ehrlich, sensibel und lebte bisher zurückgezogen und eigenbrötlerisch. Doch er geht aus sich heraus, wann immer er Zeit mit Louise verbringt - und das tut er fortan öfter, da er sehr gut mit Zahlen umgehen und der Witwe darum mit ihrem Betrieb helfen kann. Termin ist am Freitag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, im Eberner VHS-Gebäude - kostenfrei. Anmeldung ist - wie bei allen anderen Angeboten - erbeten unter Ruf 09531/6463.

Beim Marburger Konzentrationstraining für Schulkinder erlangen diese einen selbstständigen Arbeitsstil, sie lernen den vernünftigen Umgang mit Fehlern und Frustration sowie das Einhalten und Erkennen von Regeln und Prinzipien. Gefördert wird die Merk- und Konzentrationsfähigkeit. Marie Gründel zeigt das ab Freitag, 23. Oktober, um 14.30 Uhr

Eine Buchvorstellung findet unter dem Titel "Festhalten in meiner Lebensachterbahn" statt. Die Autorin Karin Schorr erzählt ihre Lebensgeschichte nach der schweren Hirnblutung des Ehemannes vor 15 Jahren. Berührend schreibt sie von großer Hoffnung und tiefer Mutlosigkeit in den ersten fünf Jahren sowie vom Bemühen, ihren Alltag zu meistern. Das Schicksal bringt sie mit ihrer neuen Liebe Wolfgang zusammen, und so pflegen sie fortan gemeinsam den Ehemann. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der "Leseinsel" Ebern statt am Freitag, 23. Oktober, 19 Uhr, "Frankenstuben" Ebern (Spenden erwünscht).

Ein Einsteiger-Pralinenkurs mit Unterfrankens erster Schokoladen-Sommelière Stina Schmitt zeigt die Herstellung von Variationen von Pralinen aus dem Luxusprodukt Schokolade. Neben einer Einführung werden die zentralen Arbeitsschritte zur Pralinenherstellung erläutert und getestet (Temperierung, Verarbeitung, Füllungen, bis hin zur geeigneten Verpackung). Die Kursteilnehmer erhalten ein Rezeptheft mit den Tipps und Tricks zur Pralinenherstellung. Termin: Samstag, 24. Oktober, 13 Uhr, Realschule Ebern.

An der VHS Hofheim (Anmeldung Ruf 09523/7807 oder 6955) gibt es eine Kreativ-Werkstatt: Zeichnen, Malen, Drucken mit Jannina Hector. Der Kurs läuft über einen längeren Zeitraum. Die Themen und Techniken entwickeln sich innerhalb der Semester. Es besteht ein fester Kreis von Teilnehmenden, neue kreative Menschen sind willkommen. Der Kurs beginnt am Freitag, 16. Oktober, 9.30 Uhr, altes Rathaus Hofheim.

Stadtführung durch Hofheim Die VHS Hofheim lädt ferner ein zur Stadtführung mit Hans Reuscher. Am Samstag, 17. Oktober, können Teilnehmer Fachwerkhäuser, die drei Stadttore der ehemaligen Wehranlage und andere Sehenswürdigkeiten neu entdecken. Treffpunkt Markplatz, 14 Uhr.

Persischer Kochkurs Zusammen werden Spezialitäten zubereitet und anschließend in gemütlicher Runde gegessen. Monika Hoffmann erläutert dieses Kochen am Donnerstag, 22. Oktober, um 18 Uhr in der Grundschule Hofheim (Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Asyl Hofheim).

An der Volkshochschule Aidhausen (Anmeldung Ruf 09526/981236) steht die Komplementärmedizin und Frauengesundheit im Zentrum beim Vortrag von Sonja Hesse. Sie beschreibt komplementärmedizinische Möglichkeiten und wie sie Frauen helfen, etwa mit Problemen vor/während der Regel bis hin zu Wechseljahrsbeschwerden (wie Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Zyklusstörungen, Schlafproblemen, Gemütsveränderungen). Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein wissenschaftlich und schulmedizinisch nicht anerkanntes naturheilkundliches Heilverfahren handelt. Termin ist am Dienstag, 20. Oktober, 19 Uhr, in der Mehrgenerationenwerkstatt Aidhausen.

Bei der VHS Riedbach kann man Brot und Brötchen einfach selber backen. Lisa Lechner führt ein in diese Welt. Alltagstaugliche Rezepte aus Vollkorn, etwa ein Power-Brot mit vielen Saaten und Nüssen, das für Menschen mit Unverträglichkeiten gut geeignet ist, schnelle Brötchen für jeden Tag und ein Pfannenbrot werden gezeigt am Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr, im G3-Haus Mechenried. red