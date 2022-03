Das Büchereijahr 2021 war ein Jahr, das durch die Corona-Pandemie geprägt war und das zehnköpfige Team der Bücherei Ramsthal immer wieder vor neuen Herausforderungen und den Einhaltungen von Vorschriften und Regeln stellte.

Die Gemeinde Ramsthal unterstützte die Bücherei bei der Anschaffung einer modernen IT-Ausstattung. Die Leser und Leserinnen können nun über die Medienplattform eOpac den Medienbestand der Bücherei einsehen. So konnten sie ihre Bücherwünsche vormerken oder per Mail reservieren. Ab 3. Februar wurde "Click & Collect", angeboten, Leser und Leserinnen konnten sich so während des Lockdowns kontaktlos mit Lesestoff versorgen. Als die Bücherei unter Auflagen ab dem 10. März wieder geöffnet wurde, war die Freude groß. Die Bücherei war 101 Stunden geöffnet und verlieh an 133 aktive Leserinnen und Leser aller Altersgruppen 6049 Medien. Das waren trotz coronabedingter Schließung 388 Ausleihen mehr als letztes Jahr.

Sieben neue Anmeldungen sind dazugekommen. Der Buchbestand beträgt 3494 Titel, davon sind 1473 Romane, 230 Sachbücher und 1368 Kinderbücher. 18 Zeitschriften-Abos, 73 Tonträger, dazu gehören Tonies, Hörbücher und CDs. 119 DVDs bereichern das Angebot. Aus dem Bestand der Katholischen Austauschbücherei in Würzburg wurden zusätzlich 351 Medieneinheiten geholt und zur Ausleihe angeboten.

Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen kamen auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 21 Stunden. Es wurden für Online - Fortbildungen zehn Stunden aufgewendet. Beliefert wurden drei Kindergärten und eine Grundschule mit Bücherkisten. Leider mussten viele Veranstaltungen wegen Covid abgesagt werden, heißt es in der Pressemeldung der Bücherei weiter. Das Ramsthaler Buchmessenfest konnte in kleiner Form stattfinden. Außerdem wurden Sonderöffnungszeiten angeboten. Die regulären Öffnungszeiten sind: sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr und mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr. red