Festliche Trompetenklänge erwarten die Zuhörer beim Konzert am Pfingstsonntag, 5. Juni , um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche innerhalb des Bad Kissinger Orgelzyklus. Ausführende sind Roland Grau (Trompete), der Solotrompeter bei der Württembergischen Philharmonie in Reutlingen ist, und Stadtkantor Burkhard Ascherl (links) an der Orgel. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von John Stanley, Giuseppe Torelli, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Karten gibt es an der Abendkasse ab circa 19 Uhr. Foto: Peter Klopf