Neida vor 16 Stunden

Verkehrsunfall 2

Transporter kollidiert mit Pkw: 10 000 Euro Schaden

Ein Transporterfahrer geriet am Dienstagmorgen in der Ortsdurchfahrt von Neida aufgrund schneeglatter Straße in den Gegenverkehr. Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto blieb es glücklicherweise nur bei ...