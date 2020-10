Zu zwei Veranstaltungen lädt der Markt Küps die Bürger am 6. und 8. Oktober ein. Erneut geht es darum, wie künftig die Attraktivität der Gesamtgemeinde als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum erhalten und erhöht werden kann. Mit einem übergreifenden Entwicklungskonzept für die Marktgemeinde werden dazu Strategien entwickelt.

ln der Auftaktveranstaltung wurden bereits gemeinsam mit den Bürgern Stärken und Schwächen aufgelistet und erste Projektideen gesammelt. Diese ldeen sollen nun für die Handlungsfelder "Tourismus und Naherholung" sowie "Nahversorgung und Daseinsvorsorge mit wichtigen Dienstleistungen" weiterentwickelt und konkretisiert werden sowie bestehende Angebote ermittelt, verbessert und erweitert werden.

Der Markt Küps lädt zur ersten Versammlung am 6. Oktober von 19 bis 21.30 Uhr in die Schulturnhalle alle ein, die direkt oder indirekt von Tourismus oder Naherholung betroffen sind bzw. in diesem Bereich arbeiten; das Spektrum der Teilnehmer reicht vom Anbieter von Ferienwohnungen, Gaststätten, Biergärten, Naturführer, Freizeit- und Erholungseinrichtungen bis zum Handwerker, der mittelbar vom Tourismus profitieren könnte wie Bäcker, Metzger oder Tankstellenbetreiber.

Markus Franz vom Frankenwald Tourismus Service Center wird eine Einführung zu Bedeutung und Erfolgsfaktoren des Tourismus im Frankenwald geben.

Ideen für alle Ortsteile gefragt

Die zweite Veranstaltung konzentriert sich auf das Thema Nahversorgung und Daseinsvorsorge mit wichtigen Dienstleistungen. Die wohnstandortnahe Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs - also vor allem Lebensmitteln - stellt eine wesentliche Grundstruktur der Daseinsvorsorge dar. Aufgrund der Verteilung des Marktes Küps auf seine verschiedenen Ortsteile stellt sich die Versorgungsinfrastruktur sehr unterschiedlich dar. Gemeinsam soll die Situation erörtert und zukunftsweisende Nutzungs- und Projektideen für alle Ortsteile entwickelt werden.

Der Workshop "Nahversorgung und Daseinsvorsorge" findet zwei Tage später, am Donnerstag, 8. Oktober, um 19 Uhr

in der Schulturnhalle, Am Hirtengraben 7, statt. red