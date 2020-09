Das Bike-Center Dressel zeigt sich erneut mit dem gemeinnützigen Verein "Gemeinsam gegen Krebs" in Kronach solidarisch. Für die große Tombola für den 18. Run of Hope, den Lauf der Hoffnung, spendete die Geschäftsführung des seit neun Jahrzehnten in Kronach etablierten Fachbetriebes ein hochwertiges Cross-Trekking-Rad mit zusätzlicher Ausstattung.

Geschäftsführer Martin Renz wünschte bei der Spendenübergabe an den Dritten Vorsitzenden des Vereins, Günter Landgrafe, dem späteren glücklichen Gewinner angenehme und unfallfreie Fahrt. Die Auslosung findet öffentlich unter Aufsicht von Stadtrat und Vorstandsmitglied Heinz Hausmann, am Freitag, 2. Oktober, um 15 Uhr in der Praxis Dr. Martina Stauch, statt. Die Startnummern der Teilnehmer am virtuellen Run of Hope sind zugleich die Losnummern für die große Verlosung mit vielen attraktiven Preisen. Landgrafe dankte der Firma Bike Center Dressel im Namen des Vereins für die großzügige Spende. Der Verein hatte es in diesem Jahr besonders schwer, eine Alternative für die schon 17 Mal stattgefundene Großveranstaltung auf dem LGS-Gelände zu finden. Im virtuellen Lauf Run of Hope hat man eine Möglichkeit gefunden, diese in Kronach nicht mehr wegzudenkende Benefizveranstaltung trotz der Corona-Pandemie durchzuführen. Umso mehr sei man solchen großherzigen Spendern wie Bike-Center Dressel Kronach dankbar, denn der Verein als Botschafter für das Leben könne den Kampf gegen Krebs nur fortführen, wenn sich Spender aus Firmen, Institutionen und Privatpersonen zur Förderung bereit erklären. eh