Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kronach bietet zusammen mit der Industrie- und Handelskammer für 2021 wieder regelmäßig Beratungstage für Existenzgründer und Jungunter-nehmer an. Darüber hinaus können sich auch Unternehmer und Unternehmensnachfolger über die Übergabe eines Betriebes informieren und beraten lassen. Der Beratungstag findet kontaktlos statt, die einzelnen Beratungsgespräche werden als Telefon- oder Videokonferenz abgehalten.

Ganz gleich, ob sich jemand aufgrund einer bestehenden oder erworbenen Qualifikation erstmals selbstständig macht, ein bestehendes Unternehmen/Geschäft als "Nachfolger" übernimmt oder aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit wechselt, besteht häufig Informations- und Beratungsbedarf. Angehende Selbstständige und Jungunternehmer können in vertraulichen Einzelgesprächen Antworten erhalten auf die wichtigsten Fragen zur Gründung der eigenen Firma oder Übernahme. Die Beratung reicht von Fragen zur Rechtsform des Unternehmens, über Hinweise zur sozialen Absicherung, Finanzierungsmöglichkeiten der Existenzgründung bis hin zur Prüfung des Unternehmenskonzeptes. Auch Probleme, die in der Anfangsphase eines bereits gegründeten Unternehmens auftauchen, können erörtert werden. Der erste Beratertag 2021 findet am Mittwoch, 13. Januar, statt. Die Gespräche sind kostenlos. Interessenten werden gebeten, mit der Wirtschaftsförderung einen Termin für ein Gespräch unter Tel 09261/678401 zu vereinbaren. red