Die neue Ausgabe des "Familien-ABC" für Herbst und Winter 2020 ist da. Ob Tipps für Babymassagen, Schwimmkurs besuchen oder Phasen der Pubertät bewältigen: Ab sofort sind wieder zahlreiche Kurse und Veranstaltungen für Familien aus Stadt und Landkreis im Programm - wenn auch unter besonderen Bedingungen und reduzierter Teilnehmerzahl. Wer sichergehen will, ob eine Veranstaltung wie geplant stattfindet, sollte zuvor mit den Anbietern Kontakt aufnehmen.

Neu im Programm sind digitale Veranstaltungen, die eine Teilnahme von zu Hause ermöglichen. Alle Angebote gibt es im Internet unter www.familien-abc.net oder in der gleichnamigen kostenlosen App für das Smartphone (App Store oder Google Play Store). Digital erhalten Eltern zusätzlich viele Tipps und Anregungen rund um den Familienalltag - auch in Corona-Zeiten. Die gedruckte Broschüre liegt kostenlos in Rathäusern, im Landratsamt und anderen Stellen aus. red