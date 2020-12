Die Firma SGW Kleintettau plant die Errichtung einer Firmenhalle in der "Reichenbacher Straße", Ortsausgang rechts. Hierzu wurde vom Ingenieurbüro IVS ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebiets aufgestellt. Die vorgezogene Beteiligung von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange erfolgte in der Zeit vom 2. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020. Nachdem die dabei eingegangenen Hinweise in die Pläne eingearbeitet worden waren, waren die Bürger und Träger öffentlicher Belange nunmehr in der Zeit vom 17. August bis 18. September erneut zu beteiligen.

Keine Äußerungen von Bürgern

Bereits bei der vorgezogenen Beteiligung hatte Kreisbrandinspektor Harald Schnappauf aus Tschirn auf den abwehrenden Brandschutz verwiesen. "Die Forderungen des Brandschutzes können erfüllt werden", erklärte Bürgermeister Frank Jakob (FW).

Ebenfalls bereits in ihrer ersten Stellungnahme hatte die Deutsche Telekom auf bestehende Telekommunikationseinrichtungen hingewiesen. Beide Hinweise wurden in die Pläne aufgenommen.

Bei der vorgezogenen Beteiligung hatte das Landratsamt Kronach, Referat "Immissionsschutzrecht", im Hinblick auf Lärmentwicklungen ein schalltechnisches Gutachten gefordert. Dieses liegt mittlerweile vor. Aufgrund der Stellungnahme des Referats wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben von der Genehmigungsfreistellung ausgeschlossen sind. Von Bürgern waren keine Äußerungen eingegangen.

Die Beschlüsse über die Aufnahme der Hinweise in die Planungsunterlagen erfolgten einstimmig. Als weiteres Vorgehen arbeitet das Büro nun die endgültigen Pläne aus und erstellt den Entwurf der zusammenfassenden Erklärung. Anschließend wird im Stadtrat der Satzungsbeschluss gefasst.

Grünes Licht gab es auch für den Bauantrag von Familie Richter aus Steinbach/Wald für den Umbau eines Einfamilienwohnhauses mit Erweiterung der Dachgaube, Abriss eines Teilbereichs des Dachgeschosses der Scheune und Erweiterung des Wohnhauses im Obergeschoss in der Dorfstraße 4 in Wickendorf.