In der Turnhalle der Grundschule Thurnau findet am Montag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr die nächste Sitzung des Marktgemeinderats statt. Es geht dabei um den Neubau einer Tagespflegeeinrichtung und neun Wohnungen auf dem Anwesen Alte Allee 11, eine Änderung der Kosten für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren sowie die Vergabe verschiedener Gewerke für das Haus Bahnhofstraße 4. Daneben steht noch die Sanierung und Umgestaltung der ehemaligen Bäckerei Gräf am Marktplatz zur Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten zur Diskussion und ein Bericht zum weiteren Schlossausbau. Der Diakonieverband möchte, dass ein Grundstück in Hutschdorf in eine Ortsabrundungssatzung aufgenommen wird. Der Gemeinderat wird außerdem einen Behindertenbeauftragten für die laufende Amtsperiode stellen und der neue Ortssprecher von Tannfeld stellt sich vor. red