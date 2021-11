Die Anwohner im Rasengraben in Burghausen feierten ihr Straßenfest und machten in diesem Jahr ein Spendenfest daraus. Aufgerufen wurde dazu, für die Flutopfer in Ahrweiler zu spenden.

Im Rahmen des Festes gab es auch einen großen Kinderflohmarkt mit aussortierten Spielsachen. Der Erlös aus dem Straßenfest kann sich sehen lassen. 2095 Euro erbrachte die Veranstaltung. Die Organisatoren stockten den Betrag auf 2100 Euro auf, der auf zwei Einrichtungen aufgeteilt wurde.

Große Unterstützung

1600 Euro gingen an die Kindertagesstätte St. Mauritius in Bad Neuenahr-Ahrweiler, ebenso die Spielsachen, die am Flohmarkt nicht verkauft wurden. Die Spielsachen werden weitergeleitet, sobald die Kita dort wieder in ihre Räume einziehen kann. "Wir stehen weiterhin in Kontakt", erklärt Sandra Reuscher aus Burghausen, die sich über die große Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft freute und sich dankbar zeigt, dass ein so großer Spendenerlös zusammenkam. 500 Euro gingen an eine Versorgungsstation mit Tante Emma Laden in Dernau. eik