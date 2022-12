Ihr mittlerweile 19. Adventskonzert haben die Musikfreunde Wasserlosen in der örtlichen Simon- und Judas-Thaddäus-Pfarrkirche veranstaltet. Zur Unterstützung hatten die 20 Musikanten, die von Martin Mützel dirigiert wurden, den Frauenchor "Bel Canto" aus dem benachbarten Sulzthal eingeladen, der bei der Veranstaltung inzwischen schon zu den Stammgästen zählt.

Nach drei Jahren Pause wegen der Pandemie war das Kirchenhaus in diesem Jahr voll. Das Publikum wurde gleich zu Beginn in passende Adventsstimmung versetzt, denn die Künstler eröffneten mit dem Lied "Festliche Einstimmung" von den Hergolshäuser Musikanten das rund einstündige Konzert. Für Abwechslung sorgte gekonnt der zehnköpfige Frauenchor unter der Leitung von Cilly Kühnlein, die auf die kommende stade Zeit einstimmten.

Ganz still im Publikum wurde es, als die Solistin Tina Schmitt das "Amazing Grace" anstimmte und melodisch vortrug. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dankten es ihr mit viel Applaus.

Die Musikanten Rainer und Stefan Morath, Gottfried Bindrim und Dominik Gößmann, bildeten mit ihrem Blechinstrumenten ein Quartett und brachten mit "Ich bete an die Macht die Liebe" und "Macht hoch die Tür", zwei bekannte und beliebte Kirchenlieder zum Besten.

Das Repertoire des Ensembles der Musikfreunde war breit gefächert. So gehörte auch das durch das "Tabaluga-Musical" bekannte und von Peter Maffay geschaffene Lied "Nessaja" zum Programm. Schwungvoll wurde es beim beliebten Potpourri, das den Titel "Winterwunderland" trug. Das Publikum schwang regelrecht mit.

Auch weihnachtliche Klassiker aus Amerika durften an diesem Nachmittag nicht fehlen. So kam der "Little Drummer Boy" zum Einsatz, ehe mit "White Christmas" ein absoluter Evergreen, im Original von Bing Crosby, auf den Winter einstimmte.

Zum gemeinsamen Schlusslied, dem perfekt vorgetragenen "Tochter-Zion"-Festmarsch, der mit einem mächtigen und imposanten musikalischem Vorspiel begann, gesellten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne als Gesamtchor stimmkräftig dazu. Im Anschluss bewirteten die Musikfreunde ihre Gäste noch. doz