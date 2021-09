Coronabedingt musste das festliche Kirchenkonzert mit dem Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff in Wonsees im Jahr 2020 ausfallen. Nun wird es nachgeholt. Am Freitag, 19. November, um 19.30 Uhr gastiert der stimmgewaltige Weltklassechor in der evang.-luth. Pfarrkirche St. Laurentius in Wonsees. Der Vorverkauf hat begonnen, und die aus dem letzten Jahr gekauften Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Der Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff, bekannt aus unzähligen Fernsehsendungen und CD-Einspielungen, wird zum ersten Mal in Wonsees gastieren. Ein musikalisches Fest großer Stimmen, wunderschöner Melodien aber auch heitere Bravour und aufregende Gesangsakrobatik erwartet die Gäste.

Der Chor hat durch langjährige Gastspieltätigkeit unter seinem künstlerischen Leiter Wanja Hlibka unzählige begeisterte und treue Zuhörer. Die Konzerte werden überall mit stehenden Ovationen gefeiert.

Wanja Hlibka, der künstlerische Leiter des Chores, hat viele Jahre selbst als jüngster Solist im weltberühmten Chor von Serge Jaroff gesungen und die Original-Arrangements als Ausgangsbasis seiner künstlerischen Arbeit nutzen dürfen. Die übrigen Sänger kommen von großen osteuropäischen Opernhäusern und begeistern mit zum Teil sensationellen Stimmen in einem oft überirdischen Klang ihr Publikum.

Die stimmgewaltigen, akademisch ausgebildeten Solisten werden von der Fachpresse immer wieder als "russisches Stimmwunder" bezeichnet. Sie begeistern ihr Publikum mit ihren einmalig kraftvollen, herrlich timbrierten Stimmen und vermitteln den ganzen Zauber und auch die eigene Melancholie der russischen Musik in höchster Vollendung.

Ihr Repertoire reicht von den festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche über die immer wieder begehrten Volksweisen bis hin zu großen, klassischen Komponisten.

Karten gibt es im Vorverkauf, der bereits begonnen hat, zu 18 Euro im Pfarramt der evang.-luth. Kirchengemeinde Wonsees Marktplatz 18 in Wonsees. Das Pfarramt ist unter der Rufnummer 09274/95017 zu erreichen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch und Freitag, jeweils 8.30 bis 11.30 Uhr.

Restkarten werden an der Konzertkasse zu 20 Euro verkauft. red