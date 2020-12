Mit einer Zuwendung in Höhe von bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten werden in der Gemeinde Steinbach am Wald nun weitere Maßnahmen durch die Förderoffensive Nordostbayern bedacht. Nach dem Abbruch des Gebäudes liegt seit wenigen Tagen der Zuwendungsbescheid für die Neugestaltung des Mühlenplatzes und dem Neubau eines Dorfschopfs "Am Mühlbach 1" in Buchbach vor. Zudem werden der Erwerb und Abbruch des Gebäudes "Schubertsgasse 6" in Buchbach mit Neugestaltung als Grünanlage und Renaturierung sowie der Erwerb und Abbruch des Anwesens "Hasengasse 2" in Windheim zur Schaffung eines Bauplatzes noch mit in die Förderoffensive aufgenommen.

Die genannten Maßnahmen reihen sich ein in eine Fülle von Projekten, welche in der Gemeinde Steinbach am Wald mit einer Gesamtsumme in Höhe von über sechs Millionen Euro im Zuge der zum Jahresende auslaufenden Förderoffensive umgesetzt werden. Eine strukturelle Aufwertung bedeuten dabei die Sanierung und Umnutzung der alten Schule in Hirschfeld zum "Haus der Generationen" (Fertigstellung Anfang 2022), der Abbruch der alten Schule in Kehlbach mit Neubau des Dorfhauses (Einweihung 2019) und der Abbruch der alten Post in Windheim mit dem Neubau der Dorfscheune (Fertigstellung 2019). Zudem erfolgte bzw. erfolgt der Abbruch von innerörtlichen Leerständen in Windheim am Ziegelanger und in der Kirchgasse, in Steinbach am Wald in der Kronacher Straße und in Kehlbach, Am Brand. "Das Förderprogramm ist ein Segen für die Gemeinde", dankt Bürgermeister Thomas Löffler der bayerischen Staatsregierung mit Landtagsabgeordnetem Jürgen Baumgärtner. hs