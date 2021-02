Ein absolutes Novum war die erste Vorstandssitzung des CSU-Vorstandes Bad Kissingen. Die Veranstaltung musste virtuell online stattfinden und war mit 13 Teilnehmern gut besetzt, ist einer Pressemitteilung der CSU Bad Kissingen zu entnehmen.

Zusammenarbeit gelobt

Aus der Fraktion wusste Steffen Hörtler zu berichten, dass "die Arbeit mit dem Stadtrat und auch mit dem Oberbürgermeister hervorragend funktioniert". Derzeit sei der Stadtrat beschäftigt, einen neuen Intendanten für den Kissinger Sommer zu finden.

Bezüglich des Fassadenwettbewerbs Kurhaushotel seien Stimmen laut geworden, dass diesbezüglich die Öffentlichkeit stärker hätte einbezogen werden müssen.

Schlussendlich berichtete Steffen Hörtler über "die offensichtlich nicht mehr in den Griff zu bekommenden Personalkostensteigerungen". 2014 lagen die Personalkosten der Stadt bei unter 13 Millionen Euro, 2019 bei 15 285 762 Euro, mit der Ankündigung, dass 2021 mit Personalkosten von 15 777 450 Euro zu rechnen sei. 2021 rufe nun die Stadt Personalkosten von 16 774 430 Euro auf.

Konzept vom OB erwartet

"Bad Kissingen liegt hier weit über vergleichbaren Kommunen", heißt es in der Pressemitteilung der CSU weiter. Dies gehe natürlich auf Kosten des Investitionsanteils des Gesamthaushaltes.

"Hier wird ein Konzept des Oberbürgermeisters erwartet, wie die Personalkosten auf ein mit anderen Kommunen vergleichbares Niveau zurückgeführt werden können", so Hörtler.

Haushalt knapp kalkuliert

Besonders ärgerlich sei, dass der Haushalt der Stadt immer sehr knapp kalkuliert werde, um eine Genehmigung der Aufsichtsbehörden zu erhalten.

Die Stadträte rängen bei jeder Haushaltsaufstellung um jeden Euro. Für das Jahr 2019 durfte das Gesamtergebnis von minus 1,5 Millionen Euro nicht überschritten werden.

"Was darf man nun feststellen: 2019 betrage das Gesamtergebnis plus 3 244 105 Euro, das hieße, über 4 700 000 Euro wurden zwar beschlossen, aber nicht ausgegeben. Der gesamte Ortsvorstand der CSU kritisiere dies. So kann Bad Kissingen nicht vorangebracht werden", so Hörtler. red