Der Handelsverband Bayern (HBE) hat gewählt: Steffi Cestone ist laut Pressemitteilung weiter Kreisvorsitzende in Coburg. Cestone, Inhaberin der Firma emozione Mode für Mann & Frau in Coburg, wurde bei den turnusgemäßen Mitgliederwahlen des HBE mit großer Mehrheit in ihrem Amt als HBE-Kreisvorsitzende bestätigt. Sie vertritt damit für wei-tere fünf Jahre die Interessen des Einzelhandels in der Stadt und im Landkreis Coburg gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.

Cestone zeigte sich sehr erfreut: "Meine Wahl ist nicht nur die Bestätigung für mein bisheriges ehrenamtliches Engagement, sondern zugleich Auftrag, mich in Zukunft nachhaltig für die Belange unserer Branche in der gesamten Region einzusetzen."

Zum Stellvertreter von Steffi Cestone wählten die HBE-Mitglieder erneut Stefan Stahl, Firma Juwelier Stahl aus Coburg.

Ehrenamt in schwierigen Zeiten

"Ich freue mich sehr, dass wir sowohl Steffi Cestone als auch Stefan Stahl für diese ehrenamtlichen Aufgaben gewinnen konnten", sagte HBE-Bezirksgeschäftsführerin Sabine Köppel. "Den Stellenwert des Einzelhandels nach außen zu tragen und auch die Bedeutung des Handels für die Nahversorgung der Bevölkerung und die Entwicklung der Innenstädte aufzuzeigen, ist eine Aufgabe, die mit viel Nachdruck verfolgt werden muss. Beide werden diese Herausforderungen mit viel Engagement meistern."

Das Amt des Kreisvorsitzenden ist ein Ehrenamt im Handelsverband Bayern. Der Kreisvorsitzende und sein Stellvertreter repräsentieren den HBE vor Ort, stellen die Positionen des Einzelhandels dar und sind Ansprechpartner für die Einzelhandelsbetriebe in Stadt und Landkreis Coburg. Dabei werden sie von den hauptamtlichen Mitarbeitern in der HBE-Geschäftsstelle in Bayreuth unterstützt. Mit 60 000 Betrieben, 335 000 Beschäftigten und über 40 000 Ausbildungsplätzen ist der Einzelhandel nach Industrie und Handwerk der drittgrößte Wirtschaftszweig in Bayern. red