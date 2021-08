Stadtsteinach vor 13 Stunden

Abschlussfeier

Start ins "richtige Leben"

Der Duft von Sauerkraut und "Sau am Spieß" lag bei der Abschlussfeier der Friedrich-Baur-Schule während des offiziellen Teils in der Luft. Denn nach dem langen Lockdown hatten sich die Schüler vor all...