Unter dem Titel "Frauen - Starke Persönlichkeiten" stellt Doris Hopf aus Riedenberg ab sofort rund 20 Porträts aus ihren jüngsten Arbeiten im Showroom am Zollberg 3 des ehemaligen Fotogeschäfts Hangen in Bad Neustadt aus. Die Bilder wurden von der Künstlerin im letzten Jahr während der Corona Pandemie entwickelt. In der Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau, gerade in dieser pandemischen Zeit, entstanden so Porträts von Frauen der letzten 4000 Jahre. Angefangen von biblischen Figuren aus archaischen Zeiten über Frauen, die im neuen Testament eine wichtige Rolle spielten bis hinein in die heutige Zeit werden Frauen künstlerisch in ihren typischen Haltungen und mit Symbolen ihres Tuns dargestellt. Doris Hopf versucht so immer wieder, mit ihren Bildern das konkrete Leben mit Vorbildern aus der Geschichte und der Gegenwart im Zusammenhang zu bringen. Neben biblischen Gestalten erscheinen die Frauenrechtlerinnen der Zeit des Nationalsozialismus bis zu berühmten Persönlichkeiten aus Literatur und Politik.

Der Ort der Ausstellung, an einer Hauptstraße, passt in das Konzept der Aussageabsicht der Künstlerin. Der Mensch in seiner Geschäftigkeit wird eingeladen, einen Augenblick inne zu halten und sich von den Bildern ansprechen zu lassen. Die Porträts werden bis Mitte Juli zu sehen sein und wechseln dann in Naturgemälde, die wiederum im Herbst von Engelbildern der Künstlerin abgelöst werden. Neben dieser Ausstellung sind zurzeit Werke von Hopf im Bruder Franz Haus am Kreuzberg zu sehen und der Corona Kreuzweg in der Kirche von Oberwildflecken. bem