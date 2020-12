Die Infektionszahlen stagnieren trotz des Lockdowns in seiner ersten Ausprägung auf einem Niveau, mit dem sich die bayerische Staatsregierung nicht zufrieden zeigen kann. Daher wurden die Beschränkungen verschärft - bis hin zu einer Ausgangssperre ab 21 Uhr für sogenannte Hotspots. Und als solcher gilt eine kreisfreie Stadt wie Coburg oder ein Landkreis, sobald der Inzidenzwert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage über die 200er Marke klettert. Wer in den vergangenen Tagen die tägliche Information des Robert-Koch-Instituts im Auge behalten hat, der konnte Hoffnung schöpfen für das Coburger Land. Stand Dienstag (das RKI aktualisiert immer um 0 Uhr) konnte sich die Stadt Coburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 151,0 sicher fühlen, ohne Ausgangssperre auszukommen. Der Landkreis musste noch zittern. Zwar war der Wert in den vergangenen Tagen kontinuierlich zurückgegangen, aber am Dienstag stand er eben noch bei 202,9 auf der interaktiven Landkreiskarte des RKI.

Exakt diese Werte fanden sich auch auf der Webseite des Landratsamtes. Doch darunter steht der Satz, der alle Hoffnung zunichte macht: " Das ist der offizielle, vom RKI vermeldete und damit auch gültige Inzidenzwert. Allerdings kam es in den vergangenen Tagen scheinbar zu einem Übertragungsproblem, weshalb die Neuinfektionen aus Stadt und Landkreis Coburg nicht vom RKI berücksichtigt wurden. Inklusive der Neuinfektionen von Sonntag und Montag liegt der Inzidenzwert des Landkreises aktuell am 8. Dezember bei 263,98, der der Stadt Coburg bei 211,82. Unter Berücksichtigung der heute (8. Dezember) neu hinzugekommenen Fälle bedeutet das zum 9. Dezember eine Inzidenz für den Landkreis von 258,2 und für die Stadt Coburg eine von 223,9." rlu