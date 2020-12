"Das hätte ich gar nicht gedacht, denn normalerweise kann ich gar nicht still sitzen - in diesen vier Tagen ist alles so besinnlich geworden."

Der Komiker Otto Waalkes in einem am 25. März veröffentlichten Video über sein Leben in Quarantäne.

"Also, die Signora aus Deutschland mit ihrem Sonnenöl will doch nicht mit Maske und Gummihandschuhen am Strand liegen."

Mauro Vanni vom Verband der Badeanstalten in der Urlaubsstadt Rimini über mögliche Sicherheitsmaßnahmen in der Corona-Krise.

"Ich denke gerade über die Einführung schalldichter Masken nach."

Der Vorsitzende Richter Thomas Steiner am 6. Mai am Oberlandesgericht München in einer sehr hitzigen Verhandlung über Schadenersatzansprüche gegen eine Heilpraktikerin.

"Ich bin auf 280 Zeichen sehr oft sehr unerträglich, ich würde mich da auf keinen Fall als Referenz für Erträglichkeit einstufen."

Der Satiriker Jan Böhmermann über die Kunst, mit 280 Zeichen auf Twitter gut umzugehen.

"Wir haben in den letzten Wochen immer gesagt, dass Feiern um jeden Preis nicht unser Karneval sein kann."

Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, am 19. September zum wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkten Karneval.

"Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen."

Mit dieser Ansage eröffnet die Rockband Die Ärzte am 23. Oktober die "Tagesthemen". Die Band appelliert an die Politik, in der Corona-Krise die Kulturbranche nicht zu vergessen.

"Aus Frust habe ich mir letzte Woche meinen Bart abgeschnitten. Der ist nur noch drei Zentimeter lang."

Willi Dahmen aus Celle bedauert seine coronabedingte Zwangspause als Weihnachtsmann-Darsteller.