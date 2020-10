Ehrungen standen im Fokus der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Steinwiesen. Erster Vorsitzender Jürgen Deuerling ging vor allem auf die Kommunalwahl ein. Zwar konnte man an der Position des Bürgermeisters nichts ändern, doch als Herausforderer habe er, Deuerling, ein ganz akzeptables Ergebnis eingefahren. Besonders freute er sich darüber, dass man nun fünf Gemeinderäte im Gremium stellen konnte. Den Mitgliederstand bezifferte Deuerling auf 60, davon 17 Frauen und 43 Männer.

Der Vorsitzende bedankte sich bei allen, die sich auf die Wahllisten haben setzen lassen und allen, die sich am Wahlkampf beteiligt haben. Sie hätten gute Arbeit geleistet. Für die Kommunalwahl 2026 wolle man wieder eine starke Liste zusammenstellen und für einen starken Bürgermeisterkandidaten sorgen.

Für treue Mitarbeit bei der Verwirklichung der gesellschaftlichen Ziele wurden geehrt für 60 Jahre Edwin Deuerling und Werner Deuerling, für 55 Jahre Ludwig Deuerling (Saunkel), für 50 Jahre Horst Straßberger, für 40 Jahre Manfred Gremer, Josef Manzer, Richard Rauh und Rudolf Stöcker (Neufang), für 35 Jahre Walter Beck, Michael Klinger und Thomas Lyon sowie für 30 Jahre Marco Brehm, Karin Conci und Gerald Simon.

Folgende Delegierte wurden für die Nominierungskonferenz gewählt: Jürgen Deuerling, Brigitte Geiger und Richard Rauh. Als Ersatzdelegierte fungieren Ramona Smettane, Walter Beck und Reinhard Wiedel.

Weihnachtsfeier abgesagt

Nachdem niemand so richtig vorhersehen kann, wie sich die Lage hinsichtlich Corona entwickelt, wurde beschlossen, die Weihnachtsfeier in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Der Kreisvorsitzende der SPD im Kreis Kronach, Ralf Pohl, meinte in seinem Grußwort, dass durch die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben auch in den Orts- und Kreisverbänden zum Erliegen gekommen sei. Nur das Nötigste konnte erledigt werden. Er habe aber viel Verständnis für die eingeleiteten Maßnahmen und man solle auch weiterhin wachsam bleiben. Gerade in der Wirtschaft sei vonseiten des Staates gute Hilfe geleistet worden. Natürlich sei es die Kehrseite, dass der Staat hohe Kredite aufnehmen müsse, aber man tue alles, um die Wirtschaft aufrechtzuhalten.

Für die Bundestagswahl im nächsten Jahr gab er bekannt, dass man bis jetzt im Wahlbezirk Coburg/Kronach einen Kandidatenvorschlag habe. Bei der Landkreispolitik meinte Ralf Pohl, dass man mit dem Nahverkehrskonzept auf einem guten Weg sei. Leider hätten aufgrund der momentanen Situation die Werbung und die Informationsveranstaltungen gefehlt. Da müsse nun gezielt nachgebessert werden.

Eine Neuerung gebe es auf SPD-Kreisebene. Das Büro in Kronach wurde aus finanziellen Gründen geschlossen. Aber es gibt trotzdem einen Ansprechpartner, der dies auf selbstständiger Basis ausübt.

Ehrenvorsitzender Manfred Manzer dankte dem Wahlausschuss und den Vorsitzenden für ihre Arbeit. In Steinwiesen sei es nicht leicht für die "Roten", aber man habe bei der Wahl doch ganz gut abgeschnitten. sd