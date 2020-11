Unter dem Titel "1. Weihnachtsspenderei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach" startet das Kreditinstitut in diesem von Corona geprägten Jahr eine völlig neue Weihnachtsspendenaktion mit einer digitalen Spendenübergabe durch die Vertreter der Träger der Sparkasse und den Vorstand.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, bietet die Sparkasse allen gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen in ihrem Geschäftsgebiet eine besondere Spendenwoche an: Jede Einzelspende bis zu einer Höhe von 100 Euro, die noch bis zum Dienstag, 24. November, auf dem Spendenportal www.sparkasse-erlangen.de/spendenportal eingeht, wird nach einem prozentualen Schlüssel honoriert, das heißt, je mehr Spenden eingehen, umso mehr Spenden legt die Sparkasse noch in der Weihnachtszeit obendrauf. Dafür stehen drei Spendensäckchen für Erlangen, Herzogenaurach und den Landkreis Erlangen-Höchstadt mit insgesamt 60 000 Euro zur Verfügung.

Im Rahmen der Bewerbung des neuen Formates setzt das Unternehmen unter anderem sehr stark auf Social Media. Die Vereine sind dazu aufgerufen, Posts zur Spendenwoche abzusetzen, in denen sie ihre Community zum Spenden bewegen. Die Sparkasse bittet darum, dabei verlinkt zu werden. Die besten Werbeideen werden zusätzlich mit insgesamt 3000 Euro belohnt.

Bei der ersten digitalen Weihnachtsspendenfeier im Dezember verkündet der Vorstand der Sparkasse gemeinsam mit Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD), Landrat Alexander Tritthart (CSU) und Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker (SPD) die Spitzenreiter der ersten Weihnachtsspenderei. Der genaue Termin für die Spendenfeier wird auf der Homepage www.sparkasse-erlangen.de mitgeteilt. red