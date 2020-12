Mit zahlreichen Sponsoring- und Spendenaktivitäten unterstützt die Sparkasse Forchheim laut Pressemitteilung seit ihrer Gründung unterschiedlichste Projekte. Mit dem "Freizahltag" fördert die Sparkasse zusätzlich Projekte, die den Menschen in Stadt und Landkreis Forchheim am Herzen liegen.

Auch in diesem Jahr konnten sich regionale Vereine beim "Freizahltag, den die Sparkasse Forchheim in Kooperation mit Radio Bamberg ausrichtete, bewerben und gewinnen. Zahlreiche Vereine reichten ihre Bewerbung ein, um ins Rennen um die Finanzspritze für einen guten Zweck im Landkreis Forchheim zu gehen. Die Spendenaktion war ein voller Erfolg und die Sparkasse Forchheim spendet insgesamt 4000 Euro an sieben Vereine in der Region.

Jeden Freitag wurden die Gewinnervereine von Radio Bamberg überrascht. Zu den Gewinnern zählen die Vereine Wasserwacht Forchheim, Förderverein Sanitätsbereitschaft Forchheim Oberfranken, die BRH-Ret-tungshundestaffel Forchheim, die Freiwillige Feuerwehr Pautzfeld, der Förderverein Bergwachtbereitschaft Forchheim und der Förderverein der Grundschule Reuth, die jeweils 500 Euro für ihre Vereinskasse gewonnen haben. Der Gewinner vom letzten Zahltag, die Wasserwacht Ebermannstadt des BRK-Kreisverband Forchheim, erhielt eine Finanzspritze von 1000 Euro. red