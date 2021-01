In der Pandemie haben sogar die Deutschen das bargeldlose Bezahlen gelernt. 98 Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtwert von gut 162 Billionen Euro wurden 2020 per Karte, Überweisung, Lastschrift oder elektronischen Zahlungsmitteln wie Paypal oder Apple Pay abgewickelt. Doch auf dem weltweiten Markt der großen Konzerne hinkt Europa hinter den USA und China weit hinterher. Der digitale Euro ist kein "Geld" für den Alltagsgebrauch beim Friseur oder beim Wocheneinkauf, aber die grenzüberschreitenden Händler, die vor allem mit Partnern außerhalb der EU Geschäfte abwickeln wollen, drängen auf eine virtuelle Gemeinschaftswährung. Die Frage, ob sie auch sicherer sein kann, bleibt vorerst offen. Natürlich will man Konzernen wie Facebook nicht das Feld der Online-Finanzen überlassen. Aber dann muss man es besser machen.

