An sonnigen Sommertagen liefern die Photovoltaikanlage im Landkreis schon jetzt so viel Strom, wie insgesamt verbraucht wird. Kritiker monieren, dass hier ein Überschuss produziert wird, der mangels Speichermöglichkeiten sinnlos verpufft. Doch die geplante Anlage macht dennoch Sinn - gerade in Hallstadt. Denn die Automobilregion Bamberg will ja beim Umbau der Zulieferindustrie verstärkt auf die Wasserstofftechnologie setzen - mit dem geplanten Clean-Park auf dem Michelin-Areal als Leuchtturm. Da hat der Klimaschutzbeauftragte Robert Martin vollkommen recht, wenn er anmerkt, dass die Produktion von Wasserstoff nur sinnvoll ist, wenn sie mit erneuerbaren Energien erfolgt. Und dazu braucht es eben genau das, was heute noch als Überschuss bezeichnet wird.