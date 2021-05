Noch ein bisschen attraktiver als ohnehin schon gestaltet sich künftig der Besuch des Görauer Angers. Direkt am Parkplatz lädt nun eine überdachte Sitzgarnitur aus witterungsbeständigem Rubinienholz etwa zehn Personen zum Verweilen oder Brotzeitmachen ein. Ideal, weil es ja in Zultenberg kein Wirtshaus mehr gibt und immer mehr Rucksacktouristen unterwegs sind. Und die Gruppe wird schon gut angenommen, wie Augenzeugen berichten.

Die Sitzgarnitur im Wert von 2400 Euro wurde von der Kulmbacher Firma ASK August Schneider gespendet. "Wir unterstützen gerne die Gemeinden und wollen auch etwas zu mehr Lebensqualität beitragen", sagte Chef Florian Schneider bei der Übergabe.

Aufgestellt hatte das kleine Schmuckstück der Bauhof des Marktes Kasendorf, der auch die Erdarbeiten und die Pflasterung von 20 Quadratmetern durchführte. Um die Realisierung des Projekts kümmerte sich besonders Zweiter Bürgermeister Klaus Amschler, dem Gemeindeoberhaupt Norbert Groß für seinen Einsatz dankte. Amschler: "Die Sitzgelegenheit wurde extra so positioniert, dass das sensible Landschaftsschutzgebiet nicht beeinträchtigt wird." Als Bereicherung bezeichnete Landrat Klaus Peter Söllner die Anschaffung. "Jedes Mal, wenn ich auf der Höhe des Görauer Angers bin, geht mir das Herz auf", sagte er. Das Unternehmen ASK lobte Söllner für die stete Unterstützung von Landkreiskommunen. Horst Wunner