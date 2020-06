Sieben Landkreisbürgermeister für den Gemeindetag

Die bewährten Kräfte bleiben an der Spitze des Kreisverbandes Coburg im Bayerischen Gemeindetag. Bei der konstituierenden Sitzung des kommunalen Dachverbandes, die Corona-bedingt in der Kultur- und Sporthalle Frohnlach stattgefunden hat, bestätigten die Bürgermeister der 17 Mitgliedsgemeinden des Kreisverbands Coburg ihren bisherigen Vorsitzenden, Bernd Reisenweber (Bürgergemeinschaft), im Amt. Der Ebersdorfer Bürgermeister bleibt somit für weitere sechs Jahre Vorsitzender des Coburger Kreisverbandes. Wiedergewählt wurden laut Mitteilung ebenfalls: Tobias Ehrlicher (SPD; Bad Rodach) als stellvertretender Kreisvorsitzender, Martin Finzel (parteilos; Ahorn) als Schriftführer und Jürgen Wittmann (Gut für Grub; Grub am Forst) als Kassierer. Beisitzer bleibt der Großheirather Bürgermeister Udo Siegel (CSU).

Es gibt aber auch neue Mitglieder im Vorstand. Die frisch gewählte Bürgermeisterin der Gemeinde Itzgrund, Nina Liebermann (CSU/Landvolk), fungiert als Pressebeauftragte. Der Seßlacher Bürgermeister Maximilian Neeb (Freie Wähler) wird künftig die Organisation der Informationsfahrten der Landkreisbürgermeister übernehmen.

Hans-Peter Mayer, Stellvertreter des geschäftsführenden Präsidialmitglieds des Bayerischen Gemeindetages, leitete die Wahl. Zentrales Thema der Gespräche der Coburger Landkreisbürgermeister mit dem Verbandsvertreter waren die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzen der bayerischen Kommunen. red