Nach der Kundgebung zum Thema "Sicherer Hafen Herzogenaurach" stellen die Fraktionen von den Grünen und der Partei jetzt eine Anfrage an den Stadtrat. Diese möge in der Sitzung am kommenden Mittwoch behandelt werden. Beide Fraktionen hatten an der Aktion am vergangenen Freitag teilgenommen (der FT berichtete).

Dabei wurde an Bürgermeister German Hacker (SPD) von Thilo Schauffler im Namen von "Herzogenaurach packt an" ein offener Brief übergeben. In der Anfrage möchte man nun wissen, wie Hacker und die Stadtverwaltung darauf reagieren, falls das nicht schon geschehen sei. Weiter wird gefragt: "Haben Sie vor das Stadtratsgremium bei Ihrer Reaktion mit einzubeziehen?"

Abstimmung im Oktober

In der Stadtratssitzung im Oktober wollen die Fraktionen erneut einen Antrag stellen, um über Herzogenaurach als "Sicheren Hafen" abzustimmen. Damit jede Stadträtin und jeder Stadtrat genügend Zeit für die Entscheidungsfindung hat, wird dieser Antrag jetzt schon angekündigt. Denn in einem Monat sei genügend Zeit sich zu informieren, was das Konzept "Sicherer Hafen" bedeutet, welche Kriterien eine Stadt erfüllen muss, um sich "Sicherer Hafen" nennen zu können und was es schließlich für Herzogenaurach bedeutet, wenn sich die Stadt in die Reihe der europäischen "Sicheren Häfen" eingliedert.

Unterschrieben ist die Mitteilung von den fünf Stadträten der Grünen sowie dem Vertreter der "Partei". bp