Michael Meyer zu Hörste ist Pfarrer der Kirchengemeinde Neustadt. Seine Aufgaben als Seelsorger sollten ihn nah an die Menschen führen. Doch in diesem Jahr ist auch für ihn vieles anders. So wird er selbst an den Weihnachtstagen nicht vor den Gemeindegliedern in der Stadtkirche St. Georg stehen. Ihm bleibt nur der digitale Weg, um den Gedanken an die Geburt Jesu an die Menschen heranzutragen.

"Wir haben uns angesichts der Infektionszahlen dafür entschieden, auf Gottesdienste in der Kirche zu verzichten", sagt er. Leicht war die Entscheidung nicht gefallen. Doch die Kirchengemeinde möchte so ihren Beitrag leisten, Kontakte möglichst zu reduzieren. "Wir wollen nicht die Menschen in Bewegung setzen und dazu beitragen, dass sie sich versammeln", erklärt Michael, Meyer zu Hörste.

Nun wird es an Heiligabend eine Video-Weihnachtsbotschaft geben, die über Youtube und Facebook empfangen werden kann. Am Heiligen Abend um 15 Uhr wird zusätzlich für Kinder ein Couchgottesdienst angeboten. "Da sitze ich tatsächlich auf der Couch in meinem Wohnzimmer", erklärt Michael Meyer zu Hörste.

Um 17 Uhr gibt es ein Abendgebet, wie es sonst jeden Mittwoch online angeboten wird, das an Heiligabend und Silvester zusätzlich angeboten wird. Mit einem 15 Minuten langen Glockenläuten der Stadtkirche werden an Heiligabend um 17 und 22 Uhr die Feiertage eingeläutet. Die digitale Lösung wird auch an allen Sonntagen bis zum 10. Januar beibehalten. Danach muss auf die dann eventuell neuen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie reagiert werden.

Auch in den anderen Kirchengemeinden der Stadt muss auf den gewohnten Gang zu Weihnachten verzichtet werden. Es gibt aber Alternativangebote, wie etwa den Gottesdienst "to go" zum Heiligen Abend in Haarbrücken. Von 16.30 bis 17.30 Uhr können am Kirchenvorplatz des "Hauses der Begegnung" der Gottesdienst in Papierform und ein Friedenslicht abgeholt werden. Die Christmette um 22 Uhr wurde abgesagt. Wie weit Gottesdienste noch abgesagt werden müssen, die bisher geplant waren - etwa unter freiem Himmel -, ist angesichts der noch einmal verschärften Ausgangsregeln unklar. Im Zweifelsfall sollte sich jeder bei seiner Kirchengemeinde erkundigen, was noch stattfinden kann.