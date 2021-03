Hagelschauer und Regen sorgten am Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr für insgesamt sechs Verkehrsunfälle auf den Autobahnen A 7 und A 71. Gegen 19 Uhr touchierte ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw die Mittelschutzplanke auf der A 7 bei Oberthulba. Zeitgleich kam eine Pkw-Fahrerin 100 Meter zuvor nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr mit ihrem Opel mehrere Sträucher und prallte von außen gegen die rechte Schutzplanke.

Fünf Minuten später schleuderte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer nur 300 Meter zuvor mit seinem Wagen in die Mittelschutzplanke.

Bei Elfershausen konnte ein 53-Jähriger seinen Pkw nicht mehr unter Kontrolle halten. Er prallte mit seinem Auto in die Mittelschutzplanke, rutschte quer über die Fahrbahn und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Auf der A 71 bei Poppenhausen schleuderte um 19.30 Uhr bei starkem Hagel ein 49-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts in den Straßengraben. Unmittelbar danach drehte sich ein 62-jähriger Autofahrer mehrfach um die eigene Achse. Er kam nach 100 Metern von der Straße ab und stieß gegen den Wagen, der zuvor in den Straßengraben bei Poppenhausen geraten war. Zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr aus Poppenhausen an der Unfallstelle.

Laut Bericht der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck war die Ursache für all diese Unfälle, dass die Autofahrer ihre Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hätten. Den Schaden, der insgesamt entstanden ist, schätzt die Polizei auf rund 60 000 Euro. pol