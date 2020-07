Schwarz ist Kandidat

Bei der konstituierenden Vorstandssitzung des SPD-Unterbezirks Bamberg-Forchheim wurde der Unterbezirksvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) einstimmig ausgewählt, um 2021 wieder für den Bundestag zu kandidieren. Bereits beim Rückblick auf die vergangenen Kommunalwahlen in Stadt und Landkreis und den Achtungserfolg bei der Landratswahl gegen einen amtierenden CSU-Landrat mit knapp 42 Prozent der Stimmen habe sich die Würdigung des Engagements von Andreas Schwarz für die Region gezeigt, heißt es in der Pressemitteilung. "Diese klare Empfehlung, mich nun als Kandidaten des Unterbezirks für die kommende Bundestagswahl aufzustellen, freut mich sehr, zeigt sie doch, dass mein Wirken in Bamberg und Forchheim ankommt", so Schwarz am Sitzungsabend. "Mir ist bewusst, dass die Partei auf mich setzt. Mit Freuden werde ich mich auch in Zukunft in meiner Funktion als stellvertretender haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im Bundestag für die Belange unserer schönen Heimat einsetzen", verspricht der Bundestagsabgeordnete. red