Stegaurach vor 16 Stunden

Ehrung

Schülerlotsen: Dank für Dienst bei jedem Wetter

In einer Feierstunde in der Grund- und Mittelschule Altenburgblick in Stegaurach wurden jetzt die Schülerlotsen von Stegaurach - stellvertretend für alle in der Stadt und im Landkreis Bamberg aktiven ...