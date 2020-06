Schmiererei kostet 3000 Euro

Tür unter der Unteren Brücke beschädigt Ein bislang Unbekannter hat am Sonntag den Glaseinsatz einer Tür unterhalb der Unteren Brücke in der Zeit von 0.30 bis 2.30 Uhr beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Mit 1,8 Promille an der Löwenbrücke gestoppt Am Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr hat eine Streife der Verkehrspolizei auf der Löwenbrücke einen Fahrradfahrer in deutlich unsicherer Fahrweise beobachtet. Bei einem Alkoholtest brachte es der 41-Jährige auf 1,8 Promille. Eine Blutentnahme und ein Strafverfahren waren die Folge.

Diebesgut:

Wodka und Unterhosen Auf billigen Alkohol hat es ein 41 Jahre alter Mann am Freitag gegen 15 Uhr in einem Supermarkt abgesehen gehabt. Da er auch den günstigen Preis nicht entrichten wollte und den Markt mit dem versteckten Wodka verließ, wurde er vom Ladendetektiv angehalten und der Polizei übergeben. Anzeige folgt. Am Samstag gegen 13.30 Uhr entschied sich dann ein 15-Jähriger in einem Kaufhaus dafür, dass er neue Unterhosen benötigt. Da er den Preis in Höhe von 40 Euro nicht bezahlen wollte, versteckte er die Waren und verließ das Geschäft.Auch er wurde vom Ladendetektiv angehalten und der Polizei übergeben. Nach Aufnahme der Anzeige wurde der Jugendliche von den Eltern abgeholt.

Mit 1,5 Promille, aber ohne Führerschein Betrunken und ohne Führerschein ist am Freitagabend ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert worden. Der 41-jährige aus dem Landkreis war um 22.30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 26 aufgefallen, da er starke Schlangenlinien gefahren war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, dies hatte eine Blutentnahme zur Folge. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der 41-Jährige diesen bereits im Februar entzogen bekommen hatte.

Schaden in Höhe von 3000 Euro ist durch ein Graffiti in der Dr.-von-Schmitt-Straße entstanden. Ein Unbekannter brachte die Schmiererei im letzten Monat an einem Anwesen an.

Unfallflucht nach Parkrempler In der Forchheimer Straße ist am Freitag gegen 14.15 Uhr ein geparkter Audi angefahren worden. Der Unfallverursacher flüchtete, obwohl Schaden in Höhe von 800 Euro entstanden war.

Fassade mit roter

Farbe besprüht Im Inselgebiet in der Straße am Zwinger besprühte ein Unbekannter in der Zeit von Freitag auf Samstag die Fassade eines Anwesens. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0951/9129-210 entgegen. pol